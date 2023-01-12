Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UIB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2022 verilerini açıkladı.

Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 0,2'lik düşüşlerin kaydedildiği ekim ve kasım aylarındaki azalma eğilimini aralıkta da sürdürdü.

Üretici fiyatlarındaki düşüşte, Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle imalat sektöründe yılın son aylarında yaşanan daralma ve aktivite kaybı etkili oldu.

Üretici fiyatları 2022 yılı boyunca yüzde 4,1 artış kaydetti, enflasyonun temel göstergesi sayılan tüketici fiyatları da yüzde 2 yükseldi.

Enflasyon, dünya genelinde artmasına karşın Çin'de hükümetin "yüzde 3 civarında" olmasını öngördüğü hedefin altında gerçekleşti. Düşük enflasyonun, yeni yılda ekonomik büyümeyi desteklemek üzere para politikasındaki gevşemeye alan açabileceği değerlendiriliyor.

ABD'de geçen yıl haziranda enflasyon yüzde 9,1 ile son 40 yılın, İngiltere'de ise ekimde yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.