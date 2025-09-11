CANLI BORSA
Çin'de yeni araç satışları arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, ülkedeki araç satışları hem genel hem de yeni enerji araçları özelinde önemli bir ivme kazandı. Ağustos'ta görülen güçlü artışlar, yılın ilk 8 aylık dönemindeki büyümenin hızlandığını ortaya koyuyor.

CAAM'ın açıkladığı verilere göre, Çin'de Ağustos ayında araç satışları yıllık bazda yüzde 16,4 artış gösterdi. Bu oran, Temmuz ayında yüzde 14,7 olmuştu.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise toplam araç satışları yüzde 12,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde artış yüzde 3 seviyesindeydi.

Yeni enerji araçları (NEV) satışları da güçlü performansını sürdürdü; Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 26,8 artarken, Ocak-Austos döneminde ise yüzde 36,7'lik bir büyüme kaydetti.

