Çin'de yeni banka kredileri toparlandı

Çin'de yeni banka kredileri Ağustos ayında toparlanma belirtileri gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2025 08:52

Çin'de yeni banka kredileri, Temmuz ayında benzeri görülmemiş bir daralmanın ardından Ağustos ayında toparlandı, ancak toparlanma beklentilerin çok altında kaldı.

Çinli bankalar geçen ay 590 milyar yuan tutarında yeni kredi verdi. Bu rakam, Temmuz ayında 50 milyar yuanlık bir daralmanın ardından geldi. Temmuz ayındaki daralma, yirmi yılı aşkın bir süredir görülen ilk düşüş oldu. Ancak Ağustos ayı rakamı, ekonomistlerin 800 milyar yuanlık tahmininin altında kaldı ve Ağustos 2024'te verilen 900 milyar yuanın önemli ölçüde altında kaldı.

Bu durum, uzun süren emlak sektöründeki durgunluk ve endüstriyel kapasite fazlasına yönelik sıkı önlemler nedeniyle kredi talebindeki süregelen zayıflığı yansıtıyor.

Yıl bazında ödenmemiş yuan kredilerindeki büyüme, Temmuz ayındaki %6,9'dan %6,8'e gerileyerek rekor düşük seviyeye indi. Zayıf hane halkı ve kurumsal borçlanma, toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam ediyor ve analistler önümüzdeki aylarda kredilerin daha da zayıflayacağını tahmin ediyor.

Ocak-Ağustos döneminde toplam yeni krediler bir önceki yıla göre %6,7 düşüşle 13,46 trilyon yuan'a ulaştı.

Geniş para arzı (M2) Ağustos ayında %8,8 artarken, toplam sosyal finansman (TSF) %8,8 artarak Temmuz ayındaki %9,0'lık hızdan yavaşladı.

Faiz sübvansiyonları gibi politika çabalarına rağmen, işletmelerin daha fazla kapasite kesintisine hazırlandığı ve tüketicilerin temkinli davrandığı için talep zayıf kalmaya devam ediyor. Analistler, PBOC'nin hisse senedi piyasalarını aşırı canlandırma endişesi nedeniyle agresif bir gevşeme yapması olası görünmediğinden, kredi koşullarının sıkı kalabileceğini söylüyor.

