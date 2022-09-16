Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Çin'in 70 büyük kentinden derlenen verilere göre yeni konutlarda ortalama fiyat Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü. Temmuz ayında fiyatlar yüzde 1,67 gerilemişti.

Ağustos ayında yeni konut fiyatlarının geçen yıla göre gerilediği kent sayısı ise Temmuz ayındaki 22'den 21'e düştü.

Yeni konutlarda ortalama fiyatlar bir önceki ay ile karşılaştırıldığında da fiyatlar düşmeye devam etti. Son 12 aydır gerileyen fiyatlar Ağustos ayında Temmuz'a göre yüzde 0,29 geriledi. Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,11'lik bir düşüş yaşanmıştı.

Ağustos ayında 70 kentin 19'unda fiyatlar bir önceki aya göre gerileme gösterdi.