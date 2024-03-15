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Çin'de yeni konut fiyatları düştü

Çin'de yeni konut fiyatları Şubat ayında da düşüşünü sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:59

Çin'de yeni konut fiyatları Şubat ayında daha da düşerek talebi desteklemek için daha fazla politika desteği çağrılarının altını çizdi. Aralarında Pekin, Guangzhou ve Shenzhen'in de bulunduğu önemli şehirler, geçen ay mortgage kriterlerinde yapılan rekor indirime rağmen üst düzey lokasyonlardaki aylık %0,3'lük düşüşe öncülük etti. Bu oran Ocak ayında kaydedilen oranla hemen hemen aynı.

Yıllık bazda düşüş, kısmen yüksek bazın etkisiyle %1 ile daha sert oldu.

Üst düzey şehirlerde ikinci el konut fiyatları Şubat ayında bir önceki aya göre %0,8 düşerken, Ocak ayındaki %0,6'lık düşüşe kıyasla birçok sıradan vatandaş için satın alımlar ulaşılamaz olmaya devam etti.

Diğer önemli illerde fiyatlar, zayıflayan ekonomik faaliyetler nedeniyle talebin durgun kalmasıyla daha büyük marjlarda düştü.

Çin'in emlak sektöründeki çöküş, hükümetin 2021 yılında müteahhitlerin aşırı borçlanmasını engellemek için "üç kırmızı çizgi" politikasını benimsemesinden bu yana ekonomi üzerinde baskı yaratıyor. Politika çeşitli borç türlerini sınırlandırarak ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden bazılarının temerrüde düşmesini tetikledi.

Çin'in büyüme ivmesinin sürdürülebilmesi için piyasalarda bir geri dönüşün hayati önem taşıdığı düşünülüyor.

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