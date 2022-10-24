Hükümetin gayrimenkul sektörünü desteklemek ve konut talebini teşvik etmek için attığı adımlara rağmen Eylül ayında yeni konutlarda ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,30 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çin'in önde gelen 70 kentinden derlenen verilerle yaptığı hesaplamalara göre konut fiyatları Ağustos ayında yüzde 2,10 düşmüştü.

Eylül ayında yeni konut fiyatlarının arttığını rapor eden kent sayısı Ağustos ayındaki 21'den 20'ye geriledi.

Yeni konut fiyatları Eylül'de bir önceki aya göre de yüzde 0,28 düştü. Fiyatlar son 13 aydır bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Eylül'de fiyatın bir önceki aya göre arttığı kent sayısı Ağustos ayındaki 19'dan 15'e indi.