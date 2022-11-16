14 aydır düşen konut fiyatları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,37 geriledi.

Eylül ayında fiyatlar yüzde 0,28 düşmüştü.

Ekim ayında yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü. Eylül ayında ise fiyatlarda yıllık bazda düşüş yüzde 2,3 seviyesindeydi.

Çin'in önde gelen 70 kentini kapsayan bu araştırmada, 70 kentin 58'inde fiyatlar bir önceki aya göre düştü. Fiyatların yıllık bazda düşüş gösterdiği kent sayısı 51 oldu.

Eylül ayında fiyatlar 55 kentte bir önceki aya göre 50 kentte geçen yılın aynı dönemine göre gerilemişti.