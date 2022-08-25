Çinli yetkililer, uzaklaşan büyüme hedefini yakalamak için peşi sıra teşvik paketleri açıklıyor.

Çin'de yürütmenin başı olan Devlet Konseyi Çarşamba günü 1 trilyon yuanlık (146 milyar dolar) 19 maddelik politika paketini açıkladı.

Pakete göre devlet bankalarına altyapı projelerine yatırım yapmaları için 300 milyar yuan sağlanacak. Yerel otoritelere de 500 milyar yuanlık özel tahvil imkanı getirilecek.

Çin Başbakanı Li Keqiang ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri ise açıklanan son paketin yüzde 3 seviyesindeki büyümeyi hızlandırmayacağı görüşünde.

EKONOMİDE İVME KAYBI TEŞVİK PAKETLERİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Geçen hafta Çin devlet medyası, yerel hükümetlerin artan vakalar ve gayrimenkul kriziyle gittikçe kötüleşen ekonomik tabloda bütçe açığını kapatmak ve altyapı yatırımlarını fonlamak için yaklaşık 229 milyar dolarlık tahvil ihracı planlandığını duyurmuştu.

PANDEMİ ÇİN EKONOMİSİNE EN ÇOK ZARAR VEREN ETKENLERİN BAŞINDA

Ülkede ekonomik aktiviteyi baskılayan gelişmeler üst üste gelmişti. Kovid vakaları 3 ayın zirvesine çıktı. Bu durum daha fazla karantina olabileceğine işaret etti. Gerçek zamanlı veriler, konut satışlarının bu ay da düşmeye devam ettiğini gösterdi. Son veriler harcamaların azaldığını gösterirken bazı fabrikalar yaşanan enerji sıkıntıları nedeniyle üretime ara verdi.

ÇİN'DE BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ

Bu gelişmelerin ardından bazı kurumlar da Çin'in büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3'e, Nomura Holdings yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e indirdi. Çin hükümetinin bu yılki büyüme hedefi yüzde 5,5 civarında.

Bu gelişmelerin de etkisiyle Çin Merkez Bankası sürpriz faiz indirimine gitmişti.