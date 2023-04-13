Çin Gümrük Genel İdaresi Sözcüsü Lü Daliang, Çin'in yılın ilk çeyreğinde yaptığı toplam ithalatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 azalarak 617,1 milyar dolara gerilediğini belirtti.

İlk çeyrekte enerji ithalatında artış yaşandığına işaret eden Lü, linyit dahil kömür, ham petrol ve doğal gaz ithalatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 110 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Gümrük Genel İdaresinin yayımladığı ithalat verilerine göre de ilk çeyrekte miktar bazında bakıldığında linyit ve kömür ithalatı yüzde 96,1 artışla 101,8 milyon ton, ham petrol ithalatı yüzde 6,7 artışla 136,3 milyon ton oldu. Söz konusu dönemde doğal gaz ithalatı ise yüzde 3,6 azalarak 26 milyon tona geriledi.

Ayrıca martta linyit ve kömür ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 150,5 yükselerek 41,1 milyon tona, ham petrol ithalatı yüzde 22,4 artarak 52,3 milyon tona, doğal gaz ithalatı ise yüzde 11 artarak 8,9 milyona ulaştı.