Çin'de 2022 yılında da yeni nesil süper bilgisayar, bulut hesaplama, yapay zeka platformları ve geniş bant şebeke ağları inşa ediliyor. 10 ulusal veri merkezi kümesi kapsamında, 190 milyar yuanlık (yaklaşık 28 milyar dolar) yatırımla 25 yeni proje başlatıldı. Bunlar arasında Çin'in batı kesimine yapılan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre 6 kat artmasıyla yatırımların doğudan batıya doğru kayma eğilimi içinde olduğunu gösteriyor. "14. Beş Yıllık Plan" döneminde, büyük veri merkezlerine yapılan yatırımın yılda yüzde 20'den fazla artması ve toplam yatırımın 3 trilyon yuanı (yaklaşık 472 milyar dolar) aşması bekleniyor.

ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİCİLERİNİN ARTIK DEĞERİ YÜZDE 12,7 BÜYÜDÜ

Öte yandan Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Çin'in elektronik bilgi üretim ve işleme sektörünün, 2022 yılının ilk üç ayında istikrarlı bir büyüme sağladığını gösteriyor. Yıllık en az 20 milyon yuanlık (yaklaşık 3 milyon dolarlık) işletme gelirine sahip elektronik bilgi üreticilerinin artık değeri, ilk üç aylık sürede bir yıl öncenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 oranında büyüdü.

Sektörün belli başlı girişimlerinin ihracata dönük sevkiyatı ilk üç ay içinde bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 oranında artarken, sektörün sabit varlık yatırımları da aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 27,8 oranında sıçradı.

Bakanlığın verilerine göre elektronik bilgi üretim ve işleme sektörünün, yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 2,8 fazlalaşan bir tutarla toplam 143,3 milyar yuan kar ettiği saptanıyor. Sektörün işletme geliri ise yine ilk üç ayda, bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 oranında artarak 3,38 trilyon yuana ulaştı.