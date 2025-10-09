CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak!

Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım hamlesi: 14 şirket ve kuruluşa yasak!

Pekin yönetimi, ABD ve Kanada'dan 14 şirket ve kuruluşa, Çin'in güvenliği ve kalkınma çıkarları aleyhine faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 15:23

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında dron savar teknolojileri sağlayıcısı ABD'li Dedrone by Axon ve DZYNE Technologies, Kanada merkezli çip sektörü analiz ve veri firması TechInsights ile Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun olduğu 14 şirket ve kuruluş, "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu şirket ve kuruluşların, Tayvan ile askeri-teknik işbirliğine girerek, Çin'i karalayan beyanlarda bulunarak, yabancı ülkelerin Çin şirketlerine baskı uygulamasına yardım ederek, Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Güvenilmez varlık listesine alınan şirketlerin, Çin'de ticaret ve yatırım yapmaları, Çin'deki kişi ve kuruluşların bunlarla başta veri transferi ve hassas bilgi aktarımı olmak üzere her türlü alışveriş ve işbirliği yapmaları yasaklanıyor.

Yaptırım uygulanan TechInsights, yakın zaman önce ABD'nin yaptırımları altındaki Huawei'in veri merkezleri ve büyük ölçekli bilgisayar işlemcisi kümelerinin işletilmesinde kullanılan Ascend 910 serisi çipleri bu yılın başında piyasaya çıktığında detaylı analizler yayınlamış, bunun ardından Washington yönetimi mayıs ayında, Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal sayacağını bir yönergeyle duyurmuştu.

Çin daha önce, 25 Eylül'de Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptığı gerekçesiyle insansız hava aracı üreticisi Saronic Technologies, uydu şirketi Aerkomm, sualtı mühendislik firması Oceaneering International, gemi üreticisi Huntington Ingalls Industries, mühendislik, mimarlık ve altyapı planlama şirketi Planate ile askeri kurumlara eğitim, istihbarat, enformasyon teknolojisi ve lojistik hizmetleri sağlayan Global Dimensions'ın olduğu 6 ABD'li şirketi "güvenilmez varlık" listesine almıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD'nin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de 9 binden fazla uçuş ertelendi ABD'de 9 binden fazla uçuş ertelendi 08 Ekim 2025 10:48
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 08 Ekim 2025 10:40
EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti 08 Ekim 2025 09:55
Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor 08 Ekim 2025 09:45
Japonya’da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi Japonya'da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi 08 Ekim 2025 09:15
Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı 08 Ekim 2025 09:11
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
Çin’in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı Çin'in döviz rezervi eylülde 3 trilyon doları aştı 07 Ekim 2025 10:39
Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak Güneş enerjisi 2025-2030 döneminin yenilenebilir lokomotifi olacak 07 Ekim 2025 09:45
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler