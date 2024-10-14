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Çin'den AB'ye elektrikli araç çağrısı

Çin, Avrupa Birliği'ni elektrikli araç fiyatları konusunda ayrı müzakereler yürütmemeye çağırdı.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2024 09:55

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2024 09:56

Çin, Avrupa Birliği'ni AB'de satılan Çin yapımı elektrikli araçların fiyatı konusunda ayrı müzakereler yürütmemeye çağırdı ve bunun ikili tarife müzakerelerinin "temellerini sarsacağı" uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, "Avrupa tarafı, Çin ile müzakere ederken, bazı şirketlerle ayrı fiyat taahhüdü müzakereleri yürütürse, bu müzakerelerin temelini ve karşılıklı güveni sarsacaktır ve genel müzakere sürecinin ilerlemesine zarar verecektir" dedi.

Açıklama, Brüksel'in Çin'de üretilen elektrikli araçların blok içinde minimum 30.000 euro fiyatla satılması yönündeki Çin önerisini reddetmesinden günler sonra geldi.

Ticaret Bakanlığı, Çin'deki Avrupa sermayeli şirketler de dahil olmak üzere çeşitli üreticilerin Çin Makine ve Elektronik Ticaret Odası'na sektörün genel pozisyonunu temsil eden bir fiyat taahhüt planı önerme yetkisi verdiğini söyledi. "Bu, mevcut Çin-AB istişarelerinin temelini oluşturuyor" diye ekledi.

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