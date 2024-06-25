Çin’den elektrikli araç vergisinde Almanya hamlesi

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Pekin, Berlin'in Avrupa Birliği'ni Çin'in elektrikli araç ihracatına yönelik gümrük vergilerini düşürmeye ikna etmesi durumunda Alman lüks otomobil üreticilerinin bundan faydalanabileceğini öne sürdü.

Görüşmelere aşina olan kaynaklar ayrıca Çin'in, Asya ülkesinden yapılan ithalatlara yönelik planlanan elektrikli araç vergilerini kaldırma karşılığında büyük motorlu araçlara yönelik mevcut tarifelerini düşürmeye başladığını açıkladı. Pekin şu anda bloktaki binek araçlara yüzde 15 oranında ücret uyguluyor.

'ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ ETKİLEYECEK BİR HAMLE'

Kaynaklardan biri, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Cumartesi günü Pekin'de yaptığı toplantıda Alman mevkidaşı Robert Habeck'e yönelik avantajların olasılığını ima ettiğini söyledi. Habeck'in dünyanın iki numaralı ekonomisine yaptığı üç günlük ziyaret, AB'nin bu yılın sonuna doğru elektrikli otomobillere yönelik ücretleri yüzde 48'e kadar artırmayı teklif etmesinden haftalar sonra gerçekleşti.

Pekin daha önce büyük Avrupa otomobillerine yüzde 25'lik bir ücret uygulayabileceğinin sinyalini vermişti. Bu sinyal, Mercedes-Benz Group AG ve BMW AG dahil olmak üzere Alman lüks otomobil üreticilerini etkileyecek bir hareket olarak yorumlanıyor.