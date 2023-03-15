Çin ekonomisi Kovid kısıtlamalarının kaldırılmasını takip eden 2023 yılının ilk iki ayında toparlansa da sanayi üretiminin beklentileri karşılayamaması toparlanmanın dengesiz olduğunu gösterdi.

Ülkede perakende satışlar Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 ile beklentilere paralel arttı. Perakende satışlar aralık ayında yüzde 1,8 düşüş kaydetmişti.

Sanayi üretimi ise aynı dönemde yıllık yüzde 2,4 ile yüzde 2,6 seviyesindeki beklentinin altında arttı. İşsizlik oranı yüzde 5,6 ile yüzde 5,3 seviyesindeki beklentiyi aştı. yüzde 4,5 artış kaydettiği tahmin edilen sabit varlık yatırımları yüzde 5,5 yükselişle güçlü bir tablo ortaya koydu.

Bu da Çin yönetiminin ekonomiyi canlandırmak için altyapı harcamalarını artırdığının bir işareti oldu. Ülkede konut satışları da iki ayda yıllık yüzde 3,5 yükseldi.

Citigroup Global Markets Asya Pasifik Ekonomisti Johanna Chua, "Bu veriler muhtemelen, Kovid kısıtlamalarının kaldırılıp ekonominin yeniden açılmasının ardından Çin'de devam eden bir toparlanma yaşansa bile, bunun büyük bir patlama gibi olmayacağı görüşünü güçlendiriyor" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Çin Merkez Bankası (PBOC) beklendiği gibi bir yıllık orta vade borç verme tesisi oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.