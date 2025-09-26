Çin'den Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma

CANLI BORSA
Pekin yönetimi, Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı ve Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2025 08:43

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın, Meksika hükümetinin Çin'den ve serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal ürünlerde gümrük tarifelerini artırma planının yanı sıra son yıllarda ticaret ve yatırımlarda Çin'e yönelik engel teşkil eden kısıtlayıcı tedbirleri ele alacağı belirtildi.

Meksika'nın söz konusu tarife artışlarını uygulaması halinde, bunun yalnızca aralarında Çin'in de olduğu ticari ortaklarına zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda ülkenin iş ortamının öngörülebilirliğini olumsuz etkileyerek yatırımcıların güvenini sarsacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in bu türden adımlara karşı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Meksika'nın söz konusu tedbirleri ABD ile tarife müzakerelerinde ödün olarak aldığı ima edilerek, "ABD'nin tarife artışlarını istismar ettiği mevcut koşullarda ülkeler tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı çıkmalı, başkalarının baskısıyla üçüncü tarafların çıkarlarını feda etmemeli." ifadesine yer verildi.

Çin'in Meksika'nın söz konusu adımlarından etkilenen endüstrilerinin çıkarlarını kararlılıkla koruyacağının altı çizilen açıklamada, ayrıca bu ülkeden ithal edilen pikan cevizi ürünlerine ilişkin fiyat indirimi (damping) soruşturması da açıldığını duyuruldu.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Kanada ile Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuştu.

