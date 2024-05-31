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Çin'den yeni kısıtlama kararı

Çin, bazı havacılık ve uzay bileşenleri ile teknolojilerinin ihracatını kısıtlayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 09:06

Çin, "ulusal güvenliği koruma" ihtiyacını gerekçe göstererek 1 Temmuz'dan itibaren bazı havacılık ve uzay bileşenleri ile teknolojilerinin ihracatını kısıtlayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin ulusal güvenliği daha iyi korumayı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi gibi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeyi amaçladığını söyledi. Duyuru Gümrükler Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyon Ekipman Geliştirme Dairesi ile ortaklaşa yapıldı.

'DAHA ÖNCEDE İHRACATI KISITLAMA KARARLARI ALMIŞTI'

Verilen bilgiye göre, havacılık ve uzay yapısal bileşenleri, motor imalatı ve gaz türbinleri imalatı ile ilgili ekipman, yazılım ve teknolojiler dahil olmak üzere kalemlerin ihracatı için ihracat lisansı gerekecek.

"Belirli kalıplar, özel elyaf malzemeler ve diğer ilgili kalemler üzerinde ihracat kontrolleri uygulamak uluslararası bir uygulamadır" diyen sözcü, yeni kuralların belirli bir ülke veya bölgeyi hedef almadığını da sözlerine ekledi.

Açıklamada Pekin'in, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmasını baltalayan faaliyetlerde bulunmak için Çin'den gelen kontrollü ürünleri kullanan herhangi bir ülke veya bölgeye karşı olduğu belirtildi.

Çin ve ABD, ulusal güvenlik için önemli olan teknoloji, ekipman ve malzemelerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, daha önce ihracat kısıtlamaları ilan etmişti.

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