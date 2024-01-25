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Çin'den yeni istihdam hamlesi

Çin'de geçen yıl kentlerde 12 milyon 440 bin yeni istihdam yaratıldığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 10:25

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 10:25

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Aralık 2023 döneminde kentlerde işsizlik oranı yüzde 5,2 oldu. Bu dönemde kentlerde 12 milyon 440 bin yeni istihdam yaratılırken, 2023 yılı için belirlenen hedefin üzerine çıkılmış oldu.

Çin hükümeti, mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi'nde, 2023'te kentlerde toplam 12 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutma hedefi belirlemişti.

Hükümet, işsizlik oranı ve yeni istihdam hedeflerine ulaşsa da ülkede genç işsizliğinin hala yüksek olduğu görülüyor.

Yaş gruplarına göre işsizlik, 2023'te 16-24 yaş aralığında yüzde 14,9, 25-29 yaş aralığında yüzde 6,1, 20-59 yaş aralığında ise yüzde 3,9 olarak tespit edildi.

Ulusal İstatistik Bürosu, 16-24 yaş grubunda işsizliğin temmuz ayında yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından ağustostan ayından yıl sonuna kadar yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamaya son vermişti.

Büro, verilen açıklanmamasına ilişkin "istatistik metodolojisinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesini ileri sürmüştü.

Eski yöntemde eğitimini sürdüren lise öğrencileri genç işsizliği rakamlarına dahil edilirken yeni yöntemde dahil edilmiyor. Buna rağmen yıl sonu genç işsizlik oranının hala yüksek olması dikkati çekiyor.

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