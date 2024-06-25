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Çin’den “yıkıcı sarmal” uyarısı

Çin Başbakanı Li Qiang, ülkesinin sanayi politikasının aşırı kapasiteye yol açtığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Li, ayrışma gibi geriletici eylemlerin sadece dünyayı daha büyük bir dilim için kıyasıya rekabetin azalan bir pastayla sonuçlandığı yıkıcı bir sarmala sürükleyeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 08:56

Çin Başbakanı Li Qiang, ülkelerin ekonomik olarak yollarını ayırarak arz zincirlerini bozmalarının dünya için olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunurken, ülkesinin sanayi politikasının aşırı kapasiteye yol açtığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Li, Dünya Ekonomik Forumu'nun salı günü Dalian kentinde düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada, "ayrışma gibi geriletici eylemlerin sadece dünyayı daha büyük bir dilim için kıyasıya rekabetin azalan bir pastayla sonuçlandığı yıkıcı bir sarmala sürükleyeceğini" söyledi. Li, "Bu görmek istemediğimiz bir şey" diye ekledi.

ABD İLE ÇATIŞMANIN ALTINI ÇİZDİ

Bu açıklamalar, ABD gibi Kanada'nın da Çin yapımı elektrikli araçların ithalatını kısıtlamasının ardından geldi. Avrupa Birliği de elektrikli araçlara yönelik tarifeleri arttırmayı planlıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Çin, AB'nin planından geri adım atması halinde Almanya için avantajlar olabileceğini savundu ve planlanan elektrikli araç vergilerinin kaldırılması karşılığında büyük motorlu araçlara yönelik mevcut gümrük vergilerini düşürmeyi teklif etti.

Li'nin açıklamaları öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başka ülkelerin kilit teknolojilerde liderliğe sahip olmaları nedeniyle ülkesini inovasyon konusunda atılım yapmaya çağırdı. Bu açıklamalar da Çin'in yarı iletkenler konusunda ABD ile artan çatışmasının altını çizdi.

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