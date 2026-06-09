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Çin’in alüminyum ihracatı hızlandı: Küresel arz açığının kapatılmasına destek

Çin’in alüminyum ihracatı, mayıs ayında kaydedilen güçlü yükselişle küresel piyasalardaki arz sıkıntısının hafiflemesine katkı sağladı.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:28

Özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmaların tedarik zincirlerinde yarattığı aksaklıklar, Çinli üreticilerin uluslararası pazarlardaki payını artırmasına olanak tanıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatında düşüş eğilimi devam etti. Büyük petrol üreticisi ülkelerden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar, Çin'in petrol alımlarını olumsuz etkiledi.

Gümrük verilerine göre Çin'in alüminyum ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 630 bin tona ulaştı.

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'de şirketler, savaş nedeniyle önemli üretim merkezlerinden gelen arzın azalması ve küresel fiyatların yükselmesiyle birlikte dış pazarlardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla üretimlerini rekor seviyelere yakın noktalara taşıdı.

Uzmanlar, Çin'den gelen yüksek hacimli sevkiyatların küresel alüminyum piyasasında oluşan arz boşluğunu kısmen dengelediğini ve fiyatlar üzerindeki baskının sınırlanmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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