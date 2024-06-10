CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in Avrupa'ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde

Çin'in Avrupa'ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde

Rhodium Group ve MERICS tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin 'in Avrupa'ya yatırımı 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 08:52

Rhodium Group ve MERICS tarafından hazırlanan bir rapora göre, Çin'in 27 üyeli Avrupa Birliği'ne ve Birleşik Krallık'a (Avrupa) yatırımları 2023 yılında 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Rhodium Group ve Alman düşünce kuruluşu Mercator Institute for China Studies tarafından yayınlanan yıllık rapora göre Çin'in Avrupa'daki yatırımları son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu önemli düşüş, Çin'in karşı karşıya olduğu daha geniş ekonomik ve jeopolitik zorlukları yansıtıyor.

Çin'in Avrupa'ya yatırımı 2023 yılında 2022 yılındaki 7,1 milyar eurodan 2010'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 6,8 milyar euroya geriledi.

GENİŞ EKONOMİK VE JEOPOLİTİK ZORLUKLARI YANSITIYOR

2023 yılında birleşme ve satın almalar yolu ile Avrupa'ya yatırım yüzde 58 azalarak 1,5 milyar euro oldu. Sıfırdan yatırımların payı 2022'de yüzde 51 iken, 2023'te yüzde 78'e yükseldi. 2023'teki en büyük sıfırdan yatırım projeleri, Macaristan, Almanya ve Fransa'daki akü tesislerine yatırım yapan CATL, AESC ve Huayou Cobalt adlı özel şirketlerden geldi.

2023 yılında Macaristan, elektrikli araç (EV) yatırımlarındaki artıştan faydalanarak Avrupa'daki tüm Çin doğrudan yatırımının yüzde 44'ünü aldı. 2023'te Avrupa'ya Çin doğrudan yatırımının yüzde 69'u elektrikli araç sektörüne yapıldı. Bu oran 2022'de yüzde 41 olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Çin’in İran’dan petrol ithalatı son 7 ayın zirvesinde Çin'in İran'dan petrol ithalatı son 7 ayın zirvesinde 07 Haziran 2024 09:50
Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde 07 Haziran 2024 08:46
Navlun fiyatlarındaki bir aylık artış %75’e ulaştı Navlun fiyatlarındaki bir aylık artış %75'e ulaştı 07 Haziran 2024 09:55
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 07 Haziran 2024 08:39
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 06 Haziran 2024 17:16
ECB Başkanı: Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz ECB Başkanı: Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz 06 Haziran 2024 16:35
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 07 Haziran 2024 13:23
Fed testlerin sonuçlarını 26 Haziran’da duyuracak Fed testlerin sonuçlarını 26 Haziran'da duyuracak 07 Haziran 2024 10:09
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 06 Haziran 2024 16:19
ABD’nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 8,7 arttı ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 8,7 arttı 06 Haziran 2024 16:17
Küresel piyasalar ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 07 Haziran 2024 09:16
ECB’den en az bir faiz indirimi daha bekleniyor ECB'den en az bir faiz indirimi daha bekleniyor 06 Haziran 2024 16:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,26
%0,7261
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,76
%-0,1243
DOLAR
997,13
%-0,2874
EURO
1.236,63
%23,6625
ALTIN
974,86
%-2,5144
BORSA
1.110,57
%11,0574
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.309,96
%30,9963
ALTIN
989,39
%-1,0615
BORSA
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
2.213,14
%121,3143
ALTIN
1.825,53
%82,5526
BORSA
1.718,26
%71,8257
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
BİST En Aktif Hisseler