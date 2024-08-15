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Çin'in çelik üretiminde düşüş sürüyor

Çin'in ham çelik üretimi temmuz ayında haziran ayına kıyasla %9,5 oranında azalarak ikinci ayda da düştü.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2024 08:45

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi geçtiğimiz ay 82,94 milyon ton ham çelik üretirken, bu rakam Haziran ayında 91,61 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Verilere göre çelik üretimi bir önceki yıla göre %9 azaldı.

NBS'ye göre, 2024 yılının ilk yedi ayında üretim bir önceki yıla göre %2,2 düşüşle 613,72 milyon tona geriledi.

Navigate Commodities Genel Müdürü Atilla Widnell, veriler açıklanmadan önce yaptığı açıklamada, Çin'in çelik üretiminin temmuz sonu ve ağustos başında negatif marjlar nedeniyle yapılan yoğun üretim kesintilerinin ardından geçen ay düştüğünü söyledi.

Widnell, "Çinli çelik üreticileri, yaklaşan yeni ulusal kalite standartları nedeniyle ülke çapındaki eski spesifikasyonlu inşaat demiri stoklarının kitlesel tasfiyesine ve ciddi ölçüde negatif marjlara, son dört hafta içinde üretimi önemli ölçüde azaltarak yanıt verdi" dedi.

Çin'in 25 Haziran'da, 25 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan gönüllü kuralların yerini alacak zorunlu inşaat demiri standartlarını açıklaması, eski stokların panikle satılmasına yol açarak çelik fiyatlarını baskıladı ve zaten zayıf olan çelik marjlarını sıkıştırdı.

Çelik fiyatları temmuz ayında %6,5 düştü. Danışmanlık şirketi Mysteel'in anketine katılan çelik üreticilerinin yalnızca %15'i temmuz ayı sonunda kâr elde ederken, bu oran haziran ayı sonunda %43 civarındaydı.

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