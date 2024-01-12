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Çin'in demir cevheri ithalatı rekor kırdı

Çin'in demir cevheri ithalatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artışla rekor seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:44

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi geçen yıl toplamda yaklaşık 1,18 milyar ton ithalat gerçekleştirdi.

Çin'in demir cevheri ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 1,5 düşüş göstermişti.

Ülkede 2023 yılı Aralık ayında daha fazla tesisin bakıma başlamasıyla Kasım ayındaki 102,74 milyon tona göre yüzde 1,83 düşüşle 100,86 milyon ton demir cevheri ithal edildi.

Aralık ayında Çin'in çelik ürünleri ihracatı yüzde 43,2 artışla 7,73 milyon tona yükseldi. Yılın tamamında ise sevkiyat yüzde 36,2 artışla son 7 yılın en yüksek seviyesi olan 90,26 milyon tona ulaştı.

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