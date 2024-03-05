Çin'in ekonomi planları yatırımcıları tatmin etmedi

Çin'in COVID salgınından bu yana duraklayan büyüme karşısında ekonomisini dönüştürme vaatlerinin yatırımcıları etkilemeyi başaramamasının andından petrol fiyatları düştü.

ICE'de Mayıs vadeli Brent fiyatı 17 cent dşüşle varil başına 82,63 dolara gerilerken, NYMEX'de Nisan vadeli Batı Teksas petrolü 28 sent düşerek 78,46 dolara geriledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin bu haftaki toplantısının bir parçası olarak resmi çalışma raporları Çin'in ekonomik kalkınma modelini "dönüştürme" ve endüstriyel kapasite fazlasını azaltma sözü verirken, 2024 yılı için geçen yılki hedefe benzer ve analistlerin beklentileri doğrultusunda %5 civarında bir ekonomik büyüme hedefi belirledi.

Analistler, bu hedefe ulaşmanın yakıt tüketimi için bir destek sağlaması gerektiğini ancak COVID'in vurduğu 2022'nin olumlu baz etkisinden faydalanan 2023'e kıyasla bu yıl hedefe ulaşmanın daha zor olacağını ve bunun da yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Çalışma raporunda ayrıca Çin, petrol ve doğal gaz kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesini hızlandırmayı taahhüt ederken aynı zamanda fosil yakıt tüketimi üzerindeki kontrolü sıkılaştırma sözü verdi.

ANZ analistlerine göre, kısmen arz kesintileri nedeniyle yükselen spot fiyatlar, fiziki petrol piyasasının sıkılaşmaya başladığını gösteriyor.