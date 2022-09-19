ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Çin'in tuttuğu tahvil miktarı 967,0 milyar dolardan 970,0 milyar dolar çıktı.

EN BÜYÜK PORTFÖYEYE SAHİP JAPONYA'NIN TAHVİL MİKTARI DÜŞTÜ

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 236,3 milyar dolardan 1 trilyon 234,3 milyar dolara geriledi. Japonya'nın tahvil miktarında düşüş, döviz piyasasındaki hareketlerle uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

İngiltere'nin elinde bulunan Hazine kağıdı miktarı 615,4 milyar dolardan 634,6 milyar dolara çıkarken, Lüksemburg'un elindeki tutar 306,8 milyar dolardan 304,2 milyar dolara indi.

En fazla beşinci ABD Hazine kağıdına sahip ülke olan Cayman Adası'nın tutarı 300,4 milyar dolardan 291,9 milyar dolara inerken, sıralamada yer alan diğer ülkelerden İsviçre'nin 295,3 milyar dolardan 287,3 milyar dolara, Belçika'nın 273,6 milyar dolardan 285,5 mliyar dolara ve İrlanda'nın 285,1 milyar dolardan 277,2 milyar dolara geldi.