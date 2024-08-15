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Çin'in emlak piyasasında fiyatlar temmuzda da geriledi

Çin'in emlak piyasasında zayıflık sürüyor, fiyatlar temmuzda da geriledi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2024 09:31

Çin'de açıklanan son konut satış verileri emlak piyasasındaki zayıflığın devam ettiğine işaret etti. Sektörü canlandırmaya yönelik politika çabalarına rağmen yatırımlar azaldı.

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Temmuz ayında Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları aylık bazda %0,65 düştü. Haziran ayında fiyatlar %0,67'lik düşüş göstermişti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun anket yaptığı 70 şehirden 66'sı Temmuz ayında konut fiyatlarında bir önceki aya göre fiyat düşüşü bildirdi. Haziran ayında 64 şehir fiyatların geriledini açıklamıştı.

Yeni konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki yıla kıyasla %5,3 düşerek Haziran ayında kaydedilen %4,9'luk yıllık düşüşten daha hızlı bir düşüş gösterdi.

Haziran ayında 68 olan yıllık fiyat düşüşü rapor eden şehir sayısı Temmuz ayında da 68 oldu.

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