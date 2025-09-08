Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı

Çin Genel Gümrük İdaresi, ülkenin ağustos ayına ilişkin öncü petrol ithalat verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in ham petrol ithalatı ağustosta önceki aya göre yüzde 4,8 artışla yaklaşık 49,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Yıllık bazda artış ise yüzde 0,8 olarak kaydedildi.

Çin'in ocak-ağustos dönemindeki toplam ham petrol ithalatı ise yaklaşık 376 milyon ton oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5'lik bir artışa karşılık geliyor.

Ülkede genellikle mart-mayıs dönemindeki rafineri bakımı nedeniyle düşen ham petrol ithalatı, takip eden aylarda rafinerilerin yeniden yüksek kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla yükseliyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol ithalatındaki bu değişim, küresel petrol piyasalarındaki hareketliliği de etkiliyor.

Çin'de sayıları 80'i geçen rafinerilerin büyük çoğunluğu devlet firmaları tarafından işletiliyor. Rafinelerin yıllık ham petrol işleme kapasiteleri 2024 sonu itibarıyla 956 milyon ton civarında bulunuyor.