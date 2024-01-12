Çin'in ihracatı Aralık ayında arttı

Çin'de açıklanan gümrük verilerine göre ihracat, Kasım ayındaki %0,5'lik artışa kıyasla Aralık ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarak 303,6 milyar dolara yükseldi ve beklenen %1,7'lik artışı geride bıraktı.

İthalat yıllık bazda %0,2 artarak %0,3'lük artış tahminlerini kaçırdı ancak yine de bir ay önceki %0,6'lık düşüşü tersine çevirdi. İthalat Aralık ayında 228,2 milyar dolara yükseldi.

Çin'in Aralık ayındaki toplam ticaret fazlası Kasım ayındaki 68,3 milyardolardan %10,1 artışla 75,3 milyar dolara ulaştı.

Economist Intelligence Unit kıdemli ekonomisti Xu Tianchen, "Daha iyi ihracat verileri her şeyden önce yarı iletkenler ve elektronikten kaynaklanıyor ve bu taraftaki toparlanma, denizaşırı tüketici talebindeki döngüsel bir toparlanmadan geliyor" dedi.

Xu, rakamın aynı zamanda "Çin'in aniden yeniden açılmasının ardından geçen Aralık ayında ihracatta ciddi bir kesinti olması" nedeniyle düşük bir istatistiksel tabandan da destek aldığını söyledi.