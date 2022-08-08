Çin'in ihracatı Batı ekonomilerinin henüz bir yavaşlamaya yol açmaması nedeniyle geçen ay beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,0 artış gösterdi. WSJ anketinde ekonomistlerin beklentisi yüzde 15,6 artış yönünde oluşmuştu.

Aynı ayda ithalatta beklentilerin altında bir artış yaşandı. İthalat yıllık yüzde 2,3 artışla piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in altında kaldı.

Böylece ticaret fazlası 101,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Analistlerin beklentisi fazlanın 90,4 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Yuan bazlı ihracatta yüzde 23,9, ithalatta yüzde 7,4 artış olurken, ticaret fazlası 682,7 milyar yuan oldu.