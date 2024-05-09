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Çin'in ihracatı yeniden büyümeye geçti

Çin'in ihracatı Mart ayında yaşanan kısa süreli düşüşün ardından yeniden büyümeye geçti.

Oluşturma Tarihi 09 Mayıs 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 09 Mayıs 2024 08:43

Çin'in ihracatı Mart ayındaki kısa süreli düşüşün ardından Nisan ayında yeniden büyümeye geçti ve iç talebi canlandırmaya çalışan dünyanın ikinci büyük ekonomisi için itici güç olmaya devam etti.

Gümrük Genel İdaresi Perşembe günü yaptığı açıklamada, giden sevkiyatların Nisan ayında bir yıl öncesine göre %1,5 arttığını ve Mart ayındaki %7,5'lik düşüşün tersine döndüğünü belirtti. Sonuç, The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlerin beklediği %1,0'lik büyümeyi aştı.

Pinpoint Asset Management'ın baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "İhracat bu yıl şimdiye kadar Çin ekonomisinin en parlak noktası oldu," dedi.

İmalat ve ihracatın canlanması, Çin ekonomisinin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %5,3'lük bir büyüme ile piyasa beklentilerini aşmasına yardımcı oldu.

Ancak Çinli liderlerin tüketimi engelleyen ve yatırımları azaltan uzun süreli emlak çöküşünü nasıl çözeceklerine dair endişeler devam ediyor.

Son ticaret verileri iç talepte geçici toparlanma işaretleri gösterdi. İthalat bir önceki yıla kıyasla %8,4 artarak Mart ayındaki %1,9'luk düşüşün ve WSJ anketine katılan ekonomistlerin beklediği %4,5'lik artışın üzerine çıktı.

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