CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in ihracatında büyüme hızlandı

Çin'in ihracatında büyüme hızlandı

Çin'in ihracatı mayıs ayında küresel talebin gücü sayesinde daha hızlı büyüdü.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 10:06

Çin'in ihracatı Mayıs ayında küresel talebin gücü sayesinde daha hızlı büyürken, ithalat büyümesi yavaşladı. ABD ile ticaret fazlası arttı.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat Mayıs ayında bir önceki yıla göre %7,6 arttı. Nisan ayında yıllık artış %1,5 olmuştu. Ekonomistler Mayıs ayında ihracatta %4,8-6,0 aralığında büyüme bekliyorlardı.

Çin'in ithalatı Nisan ayındaki %8,4'lük artışa ve ankete katılan ekonomistlerin %4,0-4,2'lık büyüme beklentisine kıyasla Mayıs ayında yıllık %1,8 arttı.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ticaret fazlası Mayıs ayında 82,62 milyar dolar ile Nisan ayındaki 72,35 milyar dolarının ve ankete katılan ekonomistlerin 73,7 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'in ABD ile ticaretinde verdiği fazla Mayıs ayında Nisan ayındaki 27,24 milyar dolardan 30,8 milyar dolara çıktı.

Yılın ilk 5 ayında ABD ile ticerette verilen fazla 128,2 milyar dolar oldu. Yuan cinsinden bakıldığında Çin'in ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarken, ithalatta artış oranı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar nisanda geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi 06 Haziran 2024 13:29
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Küresel ekonomiye entegre olmalıyız Rusya Merkez Bankası Başkanı: Küresel ekonomiye entegre olmalıyız 06 Haziran 2024 13:11
OPEC’ten küresel petrol talebi öngörüsü OPEC'ten küresel petrol talebi öngörüsü 06 Haziran 2024 13:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Haziran 2024 10:45
SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? 06 Haziran 2024 10:44
Petrolde Fed etkisi Petrolde Fed etkisi 06 Haziran 2024 09:57
Küresel piyasalar ECB’nin faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı 06 Haziran 2024 09:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Haziran 2024 13:31
Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? 06 Haziran 2024 09:16
UBS’den gümüş fiyatı beklentisi UBS'den gümüş fiyatı beklentisi 06 Haziran 2024 09:14
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor 06 Haziran 2024 09:12
Piyasa, ECB’nin faiz indirimini bugün yapacağından emin Piyasa, ECB'nin faiz indirimini bugün yapacağından emin 06 Haziran 2024 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,75
%0,2747
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,73
%-0,4274
EURO
994,12
%-0,5879
DOLAR
1.272,06
%27,2064
ALTIN
980,97
%-1,9035
BORSA
1.115,90
%11,59
EURO
1.110,23
%11,0228
DOLAR
1.347,50
%34,7504
ALTIN
1.000,27
%0,0273
BORSA
1.144,03
%14,4026
EURO
1.121,08
%12,1075
DOLAR
2.276,57
%127,6567
ALTIN
1.913,33
%91,3333
BORSA
1.767,83
%76,783
EURO
1.717,72
%71,7723
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler