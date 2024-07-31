Çin'in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun, fabrika yöneticileriyle yapılan ankete dayanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz ayında 0,1 puanlık düşüşle 49,4'e geriledi. Bu, imalat faaliyetlerinde daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altındaki üçüncü aylık okuma oldu.

Temmuz ayı imalat PMI, ekonomistlerin 49.3'lük tahminin biraz üzerinde, beklentilerle hemen hemen aynı doğrultuda gerçekleşti.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri de geçen ay düştü ancak büyüme bölgesinde kalmaya devam etti. İstatistik bürosu, Haziran ayında 50,5 olan manşet değerin Temmuz ayında 50,2'ye gerilediğini açıkladı.

NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe, "Temmuz ayı üretim için geleneksel sezon dışı dönemdir, yetersiz piyasa talebi ve bazı bölgelerdeki yüksek sıcaklıklar ve seller gibi aşırı hava koşulları kurumsal üretim ve operasyonları etkiledi" dedi.

Bazı temel alt endekslerde düşüşler görüldü. Üretim alt endeksi Haziran ayındaki 50,6 seviyesinden Temmuz ayında 50,1'e gerilerken, toplam yeni siparişler alt endeksi Haziran ayındaki 49,5 seviyesinden 49,3'e düştü. Yeni ihracat siparişleri Haziran ayındaki 48,3 seviyesinden Temmuz ayında hafif bir iyileşmeyle 48,5'e yükseldi.

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Haziran ayındaki 50,2 seviyesinden Temmuz ayında 50,0'a gerilerken, inşaat alt endeksi 52,3'ten 51,2'ye düştü.

Perakende, sermaye piyasası hizmetleri ve emlak piyasasındaki hizmet faaliyetlerinin Temmuz ayında daraldığını gösteren veriler, uzun süren emlak gerilemesinin ortasında iç tüketimin durgunlaştığını yansıtıyor.

Capital Economics ekonomist yardımcısı Gabriel Ng, "Temmuz ayı PMI verileri Çin ekonomisinin bu ay daha da zayıfladığına işaret ediyor. Ancak hükümet, önümüzdeki aylarda faaliyetlerde toparlanmayı destekleyecek olan politika desteğini artırmaya niyetli görünüyor" dedi.