Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 51,6 puandan 50,0 puana indi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın Mart ayında 51,7 puana toparlanmasını bekliyorlardı.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Ekonomik toparlanma için temeller henüz sağlam değil. İleriye baktığımızda, ekonomik büyüme hala iç talepte bir büyümeye, özellikle hane halkı tüketiminde bir iyileşmeye bel bağlayacak. Hükümet tüketimi onarma ve büyütme hedefine ancak, istihdamda istikrarı sağlamak, hane halkı gelirlerini artırmak ve piyasa beklentilerini iyileştirmek için yoğun şekilde çalışarak ulaşabilir" dedi.