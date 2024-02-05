Çin'in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan Çin Konteyner Nakliye Endeksi(CCFI), verilerine göre, 26 Ocak-2 Ekim haftasında endeks yüzde 4,4 daha artarak 1464,81 puana geldi. Endeks bir önceki hafta yüzde 9,0 artmıştı.

Endeks böylece 28 Kasım 2022 tarihindeki 1563,46 puandan sonra en yüksek seviyesini görmüş oldu. Endeks 30 Ekim tarihinde gördüğü 811,5 seviyesinden bu yana son 3 ayda yüzde 80,5 arttı.

En fazla artan bölgeler yüzde 13,4 ile Batı-Merkez Amerika hattı olurken, düşüş kaydedilen iki bölge yüzde 0,3 ile Japonya ve yüzde 8,2 ile Pers Körfezi-Kızıldeniz hatları oldu.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.