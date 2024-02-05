CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor

Çin'in konteyner nakliye endeksi üst üste 9 haftadır yükseliyor

Çin Konteyner Nakliye Endeksi(CCFI), hızında azalma olsa da, geçen haftayı da yükselişle tamamladı ve üst üste 9'uncu haftasında da artış gösterdi; Endeks son 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 09:02

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan Çin Konteyner Nakliye Endeksi(CCFI), verilerine göre, 26 Ocak-2 Ekim haftasında endeks yüzde 4,4 daha artarak 1464,81 puana geldi. Endeks bir önceki hafta yüzde 9,0 artmıştı.

Endeks böylece 28 Kasım 2022 tarihindeki 1563,46 puandan sonra en yüksek seviyesini görmüş oldu. Endeks 30 Ekim tarihinde gördüğü 811,5 seviyesinden bu yana son 3 ayda yüzde 80,5 arttı.

En fazla artan bölgeler yüzde 13,4 ile Batı-Merkez Amerika hattı olurken, düşüş kaydedilen iki bölge yüzde 0,3 ile Japonya ve yüzde 8,2 ile Pers Körfezi-Kızıldeniz hatları oldu.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor 02 Şubat 2024 11:03
Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı 02 Şubat 2024 10:26
Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti 02 Şubat 2024 09:55
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi 02 Şubat 2024 09:23
Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi 02 Şubat 2024 09:07
Mısır Merkez Bankası faiz artırımına gitti Mısır Merkez Bankası faiz artırımına gitti 02 Şubat 2024 09:00
JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti 02 Şubat 2024 08:56
Binance İngiltere pazarına yeniden girme çabalarında hayal kırıklığına uğradı Binance İngiltere pazarına yeniden girme çabalarında hayal kırıklığına uğradı 02 Şubat 2024 08:51
IMF’den para politikalarında erken gevşeme uyarısı IMF'den para politikalarında "erken gevşeme" uyarısı 02 Şubat 2024 08:46
BoE Başkanı: Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz BoE Başkanı: Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz 01 Şubat 2024 17:10
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Şubat 2024 13:18
Avrupa’da konut sektörüne ilişkin riskler sürüyor Avrupa'da konut sektörüne ilişkin riskler sürüyor 01 Şubat 2024 16:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,61
%0,3607
DOLAR
1.001,52
%0,1517
EURO
1.000,00
%0
BORSA
997,93
%-0,2075
ALTIN
1.057,71
%5,7706
DOLAR
1.053,64
%5,364
EURO
1.038,27
%3,8269
BORSA
1.026,52
%2,6524
ALTIN
1.068,04
%6,8039
DOLAR
1.080,20
%8,0196
EURO
1.169,14
%16,9136
BORSA
1.087,40
%8,7403
ALTIN
1.636,46
%63,6461
DOLAR
1.669,20
%66,9196
EURO
1.733,96
%73,3958
BORSA
1.837,13
%83,7134
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler