Çin'in konut satışları olumsuz seyrini sürdürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede konut satışlarındaki olumsuz seyir devam ediyor. İlgili verilere göre değer bazında ev satışları, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen yüzde 3,2'lik düşüşle karşılaştırıldığında, Ocak-Ekim döneminde yüzde 3,7 düştü.

Gayrimenkul yatırımları Ocak-Ekim döneminde yıllık yüzde 9,3 düşüş gösterdi ve ilk dokuz aydaki yüzde 9,1'lik düşüşten daha da kötüleşti.

Yeni inşaat başlangıçları ilk on ayda bir önceki yıla göre yüzde 23,2 oranında düşüş gösterdi. Ocak-Eylül döneminde düşüş yüzde 23,4 seviyesindeydi.