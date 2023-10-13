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Çin'in manşet enflasyonu yatay seyretti

Çin'in manşet enflasyonu Eylül ayında, yüksek baz etkisiyle yatay seyretti.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:06

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 0,1 olmuştu.

Wall Street Journal anketinde ekonomistler tüketici fiyatlarının yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyorlardı.

Gıda fiyatları Eylül'de Ağustos ayındaki %1,7'lik düşüşe kıyasla yıllık bazda %3,2 geriledi. İstatistik bürosu, gıda fiyatları ve manşet TÜFE değerlerinin bir yıl önceki yüksek bazların gölgesinde kaldığını söyledi. Büro, domuz eti ve taze sebze fiyatlarının Eylül ayında yıllık bazda sırasıyla %22,0 ve %6,4 düşerek genel gıda fiyatlarındaki düşüşün yaklaşık %90'ını oluşturduğunu belirtti.

Gıda dışı fiyatlar Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Ağustos ayında yüzde 0,5'lik artış yaşanmıştı.

Çin'de çekirdek TÜFE Eylül ayında yıllık bazda %0,8 artarak üçüncü ayda da aynı seviyede kaldı.

Aylık bazda ise TÜFE Eylül ayında %0,2 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 0,3 olmuştu.

Eylül ayında Çin'in üretici fiyat endeksinde düşüş Ağustos ayındaki %3,0'ten %2,5'e yavaşlardı. Ekonomistler ibe %2,4'lük bir düşüş bekliyorlardı.

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