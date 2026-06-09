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Çin’in mayıs ayı ihracatı beklentileri geride bıraktı: Ticaret fazlası güçlendi

Çin ekonomisi, mayıs ayında dış ticarette beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Özellikle yapay zekâ teknolojileriyle bağlantılı ürünlere yönelik küresel talebin artması, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin etkisini sınırlayarak ihracata önemli katkı sağladı.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:25

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı mayıs ayında ABD doları bazında yıllık yüzde 19,4 yükseldi. Böylece ihracat artışı, nisan ayında kaydedilen yüzde 14,1'lik seviyeyi aşarken, piyasa beklentisi olan yüzde 15'in de üzerinde gerçekleşti.

İthalat tarafında da güçlü görünüm devam etti. Mayıs ayında ithalat yıllık bazda yüzde 27,4 artış göstererek nisan ayındaki yüzde 25,3'lük yükselişi geride bıraktı. Bu rakam aynı zamanda ekonomistlerin yüzde 25 seviyesindeki tahminlerini de aşmış oldu.

İhracat ve ithalattaki güçlü performansın etkisiyle Çin'in ticaret fazlası mayıs ayında 105,4 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 arttığı, ihracatın ise yüzde 15,5 yükseldiği görüldü. Ancak ithalattaki daha hızlı büyüme nedeniyle ülkenin ticaret fazlası geçen yılın aynı dönemine kıyasla daralma gösterdi.

Uzmanlar, yüksek teknoloji ürünleri ve yapay zekâ odaklı ihracatın Çin'in dış ticaret performansını desteklemeye devam ettiğini belirtirken, küresel talepteki gelişmelerin önümüzdeki dönemde ticaret rakamları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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