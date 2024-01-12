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Çin'in Rusya ile ticareti rekor seviyeye ulaştı

Çin'in resmi verilerine göre Çin ve Rusya arasındaki ticaret 2023 yılında rekor seviyeye ulaşırken, ABD ile ticaret dört yıl sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 08:32

Çin Gümrük İdaresi'nin resmi verilerine göre, Çin'in ABD ile ticareti geçen yıl yıllık %11,6 düşüşle 664,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. En son düşüş 2019 yılında yaşanmıştı.

Çin-Rusya ticareti 240 milyar doların üzerine çıkarak, komşuların geçen yıl ikili görüşmelerde belirlediği 200 milyar dolarlık hedefi aştı.

Bu rakam, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana siyasi ve ekonomik olarak yakınlaşan iki ülke için rekor bir rakam. Verilere göre ticaret rakamları bir önceki yıla göre yüzde 26,3'lük bir artışı temsil ediyor.

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