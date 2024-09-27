Çin'in sanayi sektörü kârı düşüşe geçti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, endüstriyel kârlar Temmuz ayında kaydedilen %4,1'lik artışın ardından Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %17,8 düştü.

Yılın ilk sekiz ayında endüstriyel kârlar Ocak-Temmuz dönemindeki %3,6'lık artıştan yavaşlayarak %0,5 arttı.

NBS'de kıdemli istatistikçi olan Wei Ning, kârlardaki düşüşün zayıf piyasa talebi, aşırı hava koşulları ve geçen yılın aynı dönemine göre yüksek bir karşılaştırma tabanının sonucu olduğunu söyledi.

Ancak, lityum iyon piller, yarı iletkenler ve roket üretimi de dahil olmak üzere yüksek teknoloji üretim sektörlerinin karları ilk sekiz ayda %10,9 artarak genel kar büyümesini önemli ölçüde geride bıraktı.