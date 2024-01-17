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Çin'in sanayi üretimi beklentilerden üzerinde büyürken perakende satışlarda büyüme yavaşladı

Çin'in zanayi üretimi Şubat 2022'den bu yana en güçlü büyümesini gösterdi. Sanayi üretimi Aralık ayında yıllık bazda %6,8 ile Kasım ayındaki %6,6'lık artışa göre daha hızlı büyüdü, ancak perakende satışlar beklenenden daha yavaş büyüdü.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 09:08

Çin ekonomisinin desteklenmesi için 2024 yılında daha fazla politika gevşetme önlemi alınacağı beklentilerini canlı tuttu. Ekonomistler sanayi üretiminin Aralık ayında %6,6 artmasını bekliyorlardı.

Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar Aralık ayında %7,4 artarak Kasım ayındaki %10,1'lik sıçramadan yavaşladı. Analistler perakende satışların %8,0 artmasını bekliyordu.

Sabit varlık yatırımları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 artarak %2,9'luk artış beklentisinin üzerine çıktı. Ocak-Kasım döneminde %2,9 büyüme yaşanmıştı.

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