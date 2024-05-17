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Çin'in tüketim ve yatırımları yavaşladı

Çin'in tüketim ve yatırımları yavaşlarken sanayi üretimi ise beklentileri aştı.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 08:59

Çin'in tüketim ve yatırımları Nisan ayında beklenmedik bir şekilde yavaşlarken, Pekin'in büyümeyi teşvik etmek için üretim hamlesini iki katına çıkarmasıyla sanayi üretimi beklentileri aştı.

Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar Nisan ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarak Mart ayında kaydedilen %3,1'lik büyümeye ve ekonomistlerin beklediği %4,0'lık artışa göre düşüş gösterdi.

Çin'in sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %4,2 arttı. Ekonomistler %4,7 artış bekliyordu. ilk çeyrek yatırımlar %4,5 artmıştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Nisan ayı sanayi üretiminin Mart ayındaki %4,5'lik artıştan sonra yıllık bazda %6,7 büyüdüğünü belirtti. Bu oran, ekonomistlerin %5,5'lik büyüme beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Karışık rakamlar, Çin'in ekonomiyi desteklemek için artan çabalarının toparlanmanın güçlenmekte olduğuna dair geçici iyimserliğe yol açmasıyla ortaya çıktı. İhracat gibi diğer verilerde yeşil filizler görülse de tüketici talebi ve emlak sektörü gibi alanlarda devam eden zayıflığa ilişkin endişeler devam ediyor.

İstatistik bürosundan yapılan açıklamada, Çin'in kentsel alanlardaki ankete dayalı işsizlik oranının Nisan ayında %5,0 ile Mart ayında görülen %5,2'lik orandan ve bir yıl öncesinden daha düşük olduğu belirtildi.

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