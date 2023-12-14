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Çin'in yarı iletken üretim ekipmanı harcamalarında 2024'de yavaşlayacak

2023 yılında Çinli yonga üreticilerinin ekipmanlara yüklenmesiyle büyük bir artış gösteren yarı iletken ekipman harcamalarının 2024 yılının ilk yarısında yavaşlaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 09:12

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 09:12

Çinli dökümhane SMIC ve diğer yonga üreticileri, olgun düğüm mantığı ve DRAM bellek yongaları üretmek için donanım satın alıyor.

Ancak Wall Street analistleri, Çin'deki yüksek harcama seviyesinin sürdürülebilir olmadığını ve 2024 yılında yavaşlayacağını söylüyor. İyi haber ise diğer coğrafyaların gelecek yıl bu boşluğu doldurabilecek olması.

Bernstein Research analisti Mark Li ve meslektaşları Salı günü yayınladıkları bir notta "Çin'den gelen güç 6 ay daha devam edebilir. Son Çin gezimiz Çin'den gelen iştahın devam ettiğini gösterdi, ancak 2024'ün ikinci yarısına dair zayıf bir öngörü var" dedi.

Li, yarı iletken ekipman harcamalarının ABD ve Avrupa'daki yerel çip üretim girişimlerinden destek alacağını, ancak bunun 2025 yılına kadar satışlarda görünmeyebileceğini söyledi.

Li ayrıca, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing'in 2026 yılında 2 nanometre çip üretimine hazırlandığı 2025 yılına kadar harcamalarını hızlandırmayacağını söyledi.

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