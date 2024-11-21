Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, Çinli şirketlerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar, Ocak-Ekim 2024 döneminde 115,83 milyar dolara ulaştı.

Yılın 10 ayında yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 2, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri ise yüzde 15,3 artış kaydetti.

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yıllık bazda yüzde 3 artarak 26,65 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 23'ünü oluşturdu.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.