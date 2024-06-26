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Çinli gayrimenkul şirketinin tasfiye davası ertelendi

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Shimao'nun aleyhine açılan tasfiye davasında ertelenme kararı verildi.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 08:37

Çinli gayrimenkul geliştiricisi Shimao Group aleyhine açılan tasfiye davası, borçların yeniden yapılandırılması planıyla ilgili olarak alacaklılara tanınan sürenin bir kez daha uzatılması nedeniyle 31 Temmuz'a ertelendi.

ÜCRET İÇİN SON TARİH DE UZATILDI

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan bildirimde, erteleme kararının Shimao ve China Construction Bank (Asia) tarafından yapılan uzlaşmacı bir başvurunun ardından verildiği belirtildi.

Shimao ve danışmanlarının offshore borç yeniden yapılandırma teklifiyle ilgili olarak "alacaklılarla görüşmeleri aktif bir şekilde ilerlettiği" ve firmanın erken onay ücreti veya yeniden yapılandırmayı desteklemek için bir teşvik olarak alacaklılara ödenen ücret için son tarihi 31 Temmuz'a kadar uzattığı da vurgulandı.

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