Çinli otomobil şirketlerinden AB çağrısı

Çinli otomobil şirketleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den gelen araçlara gümrük vergisi uygulaması halinde Pekin'e AB'deki rakiplerini %25'e varan ithalat vergisi uygulaması çağrısında bulundu.

4 TEMMUZ'DAN İTİBAREN %38'E VARAN TARİFELER UYGULANACAK

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, talebin Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Avrupalı otomobil firmalarının temsilcilerinin de katıldığı basına kapalı bir toplantıda dile getirildiği bildirildi.

Tedbirler, AB menşeli büyük benzinli motorlara sahip otomobilleri hedef alacak. Geçen hafta AB, Çinli elektrikli araç (EV) üreticilerini 4 Temmuz'dan itibaren %38'e varan tarifeler uygulayacağını açıkladı.

Alman hükümeti, Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesini engellemek ya da tamamen durdurulmasının mümkün olmaması halinde en azından yumuşatmak için çalışıyor.

Pekin'deki toplantıya dört Çinli ve altı Avrupalı otomobil şirketi katıldı.