Citi: ABD hisseleri resesyonu fiyatlıyor

Citi stratejistlerinin değerlendirmesine göre ABD hisseleri diğer birçok varlık sınıfına kıyasla ABD'de resesyon fiyatlarını daha çok yansıtan varlıklar olarak öne çıkıyor. Kurumun stratejistleri, ABD'de bilanço beklentilerinde daha ileri düzeltmelerin söz konusu olduğunu ifade etti.



ABD'de enflasyona ilişkin göstergelerin daha kalıcı sinyaller vermesi para politikası cephesinde sıkılaşma patikasının bir süre daha devam edeceğine işaret ederken resesyon beklentilerine dayanan fiyatlamalar da varlık sınıflarına yansıyor.

Citi stratejistleri değerlendirmesinde ABD hisselerinde resesyon risklerinin fiyatlandığını belirtti. Stratejistler bununla beraber söz konusu fiyatlamaların bu riski yeteri kadar yansıtmadığına da dikkat çekti.

Citi'nin değerlendirmesine göre resesyon riskinin en çok fiyatlandığı varlık sınıfı hisse senetleri olurken, ABD tahvilleri bu riski en az yansıtan varlık sınıfı konumunda. Citi'nin stratejistleri resesyon risklerinin tahvillerde fiyatlanmasının zaman alacağına dikkat çekti.