Citi, Çin'den ekonomiyi canlandıracak yeni adımlar bekliyor

Citi ekonomistlerine göre, Çinli yetkililer 2024'ün geri kalanında ekonomiyi canlandırmak için artan önlemler alacaklar.

Ekonomistler, yıl ortasındaki Politbüro toplantısından sonra bir tur daha emlak teşvikinin uygulamaya konulacağını öngörüyorlar. Buna ek olarak, politika faizlerinde her biri 10 baz puanlık iki ek indirim ve bankaların zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puanlık bir indirim olabileceğini değerlendiriyorlar.

"Merkezi hükümet muhtemelen bütçe revizyonları yapmadan veya tahvil kotalarını genişletmeden mali uygulamaları hızlandıracaktır" değerlendirmesini yapan Citi, GSYH büyümesinin ikinci çeyrekte yıllık %5,1'e ulaşmasını bekliyor.

Citi, yıllık yaklaşık %5 büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğunu, ancak yatırımcıların Çin ekonomisine olan güvenini yeniden tesis etmenin zaman ve daha fazla teşvik gerektireceğini de düşünüyorlar.