CBS'e konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımları ve diğer adımlarının, konut, araç kredilerini ve diğer kredileri daha pahalı hali getirmesinin aşırı talebin azalmasına yardım edeceğini ve fiyat baskılarını aşağı çekeceğini belirtirken, "Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefini yakalaması zaman alacak. Enflasyon bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam edecek" diye konuştu.

GÜÇLÜ İSTİHDAM PİYASASI DEVAM EDER

Fed'in daha agresif bir hızla faiz artırmasını savunan isimlerden olan Mester, daha sıkı para politikasına rağmen cari ekonomik büyümesin ve güçlü istihdam piyasasının devam edeceği konrusunda "iyimser" olduğunu da vurguladı.

Mester, "Aşırı talebi ekonomiyi resesyona itmeden azaltabileceğimizi düşünüyorum. Enflasyonun kontrol altına alınması çok önemli. Bu şu anda en büyük meydan okuma" diye konuştu.