Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed bilançosuna alınmış olan mortgage destekli menkul kıymetleri satmaya çalışmanın, bunların zararına satılması anlamına gelebileceğini, bunun Fed için zorlu bir problem olduğunu vurguladı.

Mortgage destekli menkul kıymetlerin vadelerine kadar elde tutulmaları Fed için bir zarar ortaya çıkarmayacak. Ancak bunların satılmaları piyasa fiyatına ve faiz oranlarına bağlı olarak zarar yazılmasına neden olabilir.

Fed bilançosun 2,7 trilyon dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet bulunuyor.

Banka, 1 Haziran'dan itibaren 3 aylık dönemde ayda 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet satacak.