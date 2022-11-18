Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faiz oranlarını artırırken rotasının dışına çıkmaması için ABD'nin finansal piyasalarının bir kısmındaki yapısal kırılganlıkların göreceli olarak çabuk bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Mester, "Eğer para politikası en etkin şekilde kullanılacak ise iyi çalışan finansal piyasalara ihtiyaç olduğu çok açık. Finansal sistemin önemli parçalarında var olan kırılganlıkların biraz acil bir şekilde düzeltilmesinin, para politikası ve finansal istikrar arasında çok rahatsız edici bir çatışma durumundan kaçınmamıza yardım açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.