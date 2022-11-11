Çekirdek hizmet enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini, yüzde 7,7 seviyesindeki manşet enflasyonun "sınırlı bir rahatlama" sağladığını ve hala zaferden uzak olduklarını belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Enflasyonu aşağı getirmek konusunda kararlı olmalıyız. İşimiz tam olarak bitene kadar politikayı ayarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Para politikasının şu anda ılımlı şekilde sınırlayıcı olduğunu da anlatan Daly, "Verileri izlememiz gerekli. Kayda değer bir belirsizlik var. Ancak şimdi faiz artırım hızını düşürme zamanı. Fed faizinde tepe noktasının ne olacağı konusunda çok fazla belirsizlik var. O tepe noktasına yavaş yavaş yapılacak faiz artırımları ile ulaşılmasını destekliyorum. Faiz artırımlarını durdurmak tartışma konusu değil" ifadelerini kullandı.